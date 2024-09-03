خلال 6 أشهر.. العراق يُسجل نحو مليوني مخالفة وأكثر من الفي حادث

وقال مدير علاقات وإعلام المرور العقيد حيدر محمد الوائلي إنَّ "مجموع المخالفات المروريَّة التي سجَّلتها مديريَّة المرور بلغ مليوناً و829 ألفاً و145 مخالفة خلال الإحصائيات النصف سنويَّة من المدة 2024/1/1 إلى 2024/6/30"، منوِّهاً "بتسجيل 2992 حادثاً مرورياً في المدَّة نفسها"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأشار إلى "إنجاز 619145 من المعاملات في مجمعات المرور المتعلّقة بتسجيل المركبات ونقل ملكيَّة ومنح 522050 إجازة سياقة بجميع أصنافها (إصدار وتجديد)".