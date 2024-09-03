الموافقة على صرف مخصصات الـ 50% للدرجات الوظيفية الدنيا بأثر رجعي

السومرية نيوز – محلي

وافقت وزارة المالية، على بصرف مخصصات الـ 50% للدرجات الدنيا وبأثر رجعي.

وجاء في وثيقة للوزارة اطلعت عليها السومرية نيوز انه "تم الموافقة على صرف مخصصات الـ 50% للدرجات الوظيفية (الثامنة والتاسعة والعاشرة) وبأثر رجعي".