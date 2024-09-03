إصابات بصفوف متظاهري المهن الطبية والصحية في بغداد (فيديو)

وبحسب مراسل السومرية، فان اعتداءات طالت المتظاهرين من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية والتمريضية "دفعة 2023" المطالبين بالتعيين امام حديقة الشواف في العاصمة بغداد، وذلك بعد محاولات قوات الشغب تفريق تظاهرة لهم بالقوة.ووفق مقاطع فيديو حصلت عليها السومرية نيوز وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تفريق قوات مكافحة الشغب للمتظاهرين بالقوة ما أسفر عن وقوع إصابات بين صفوف المحتجين. كما أفاد مصدر أمني، بتسجيل اكثر من 25 حالة اصابة.