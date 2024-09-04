شمول 126 أسرة عائدة من مخيمات كردستان بمنحة 4 ملايين دينار

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "كوادر الوزارة وزعت المنح المالية الخاصة بعودة النازحين بين (١٢٦) أسرة عائدة حديثاً من مخيمات النزوح المتواجدة في إقليم كردستان إلى مناطق سكناها الأصلية في نينوى، بواقع أربعة ملايين دينار للأسرة الواحدة، حيث تم توزيع الصكوك المالية في فرع الوزارة بمحافظة نينوى".وبينت الوزارة، أن "الكوادر ستستمر خلال الأيام القادمة بتوزيع الصكوك المالية بين جميع الأسر العائدة حديثاً من المخيمات، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء".