توجيه بنصب كاميرات مراقبة بالمحال التجارية والمطاعم في صلاح الدين

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب المحافظ وردت لـ السومرية نيوز: "إشارة إلى توصيات اجتماع اللجنة الامنية الرئيسية في المحافظة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١ تقرر إلزام اصحاب المحلات التجارية والاسواق والمطاعم ودوائر الدولة وكافة النشاطات الاخرى بنصب كاميرات مراقبة لغرض تعزيز الجانب الأمني والاستفادة منها في حالة حدوث أي خرق أمني".واشارت الوثيقة الى ان " الفحل وجه أيضا المختارين في كافة الوحدات الادارية بالقيام بالواجبات المكلفين بها ومعرفة العوائل الساكنة ضمن قاطع كل مختار والتبليغ عن أي عمل يشك فيه ومحاسبة المختار الذي لا يقوم بواجبه وتعيين البديل عنه".ادناه نص الوثيقة: