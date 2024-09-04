في بغداد.. اعتقال متاجر بالمخدرات تسبب بإدمان عدد كبير من الضحايا

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، الأربعاء، عن اعتقال متاجر بالمخدرات تسبب بإدمان عدد كبير من الضحايا في .

وقالت المديرية في بيان، "بقرار قضائي صادر من محكمة التحقيق المركزية في الرصافة وبأوامر مدير عام شؤون المخدرات، الهيئة التحقيقية الخاصة يساندها الفريق التكتيكي التابع إلى المديرية العامة لشؤون المخدرات نفذت عملية نوعية استخبارية وفقاً لمعلومات دقيقة في وسط الكرادة".

وأضاف البيان "كانت ضربة موجعة للعصابات الاجرامية حيث كشفت ضعفهم أسفرت عن إلقاء القبض على متاجر بالمخدرات بالجرم المشهود".

وكشف البيان أن المعتقل "تسبب بإدمان عدد كبير من الضحايا وايقاعهم في تعاطي المواد المخدرة من اجل كسب المال غير المشروع وسيتم الإعلان عن تفاصيل القضية لاحقا حال انتهاء التحقيق".