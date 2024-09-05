15 مليون عراقي والمناطق التجارية أولها.. إليك الفئات المشمولة بجباية الكهرباء

وقال عضو لجنة الاستثمار النيابية ضياء الهندي، هنالك العديد من المناطق التي لم تشمل بعملية الجباية، مثل المناطق الزراعية والعشوائية، متوقعا أن تشمل الجباية 15 مليون مواطن، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وبين النائب، أن أحد الحلول المطروحة لمشكلة الكهرباء، هو معالجة مسألة العشوائيات والمناطق الزراعية وفق التخطيط العمراني، لتمكينها من الحصول على الكهرباء بشكل رسمي، مؤكدا أن تفعيل جباية الكهرباء أصبح أمرًا ضروريًا.وكشف عضو لجنة الاستثمار عن أن المناطق التجارية ستكون أولى الفئات التي سيتم شمولها بالجباية بشكل أولي، على أن يتم تطبيق الجباية تدريجيًا في باقي المناطق بالتناوب بعد نجاح القرار، مؤكدا أن قطاع الكهرباء في العراق يعد خاسرًا، إذ يتم إنفاق 20 تريليون دينار عليه، في حين يعود فقط بـ 2 تريليون.وأشار إلى أنه بالرغم من أن إنتاج الكهرباء كافٍ، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في عمليات النقل والتوزيع، مما يتطلب إيجاد حلول فعالة لتحسين هذه الجوانب.