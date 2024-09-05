بإشراف القضاء.. الحج والعمرة تجري قرعة الحج لجميع المحافظات عدا بغداد

واكدت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "أجرت قرعة الحج لجميع المحافظات العراقية ولمدة ثلاث سنوات قادمة للأعوام 2025 _ 2026 _ 2027 عدا محافظة التي ستجري قرعتها الاسبوع المقبل" .وبحسب البيان، أرسلت الهيئة وفود رفيعة المستوى من وكلاء ومدراء عامون وكوادر متخصصة من موظفيها الى مكاتبها في المحافظات العراقية لإجراء القرعة الالكترونية على المتقدمين.وأشرف على إجراء القرعة "قضاة من مجلس القضاء الأعلى وممثلي رئاسة الوزراء ومجلسي النواب والمحافظات بالإضافة الى عدد من المؤسسات الحكومية والدينية.واستخدمت الهيئة في إجراء قرعتها "برنامجا الكترونيا متطورا مصادق عليه من قبل الجامعة التكنولوجية لضمان الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين".