الصيف ينفث نفسه الأخير على العراق لـ5 أيام.. وعواصف رعدية تنتظر دورها

ووصف المختصون هذا الارتفاع بـ"الموجة"، حيث تعاود الحرارة ارتفاعها من جديد وذلك بدءا من اليوم السبت وتستمر لمدة 5 أيام، قبل انخفاضها من جديد نهاية الأسبوع.وسترتفع درجات الحرارة في وسط وغرب وشمال العراق بمقدار 5 درجات فارق عن حرارة الأيام الماضية، ومن المتوقع ان تنخفض من جديد مع نهاية الاسبوع لتعود بين 40 مئوية ونهاية 30 مئوية مع مطلع الاسبوع المقبل.اما في جنوب العراق تستمر الأجواء الحارة ل7 أيام، بعدها تنخفض بشكل بسيط بفارق 2-3 درجات ويتوقع ان يليه انخفاض اكبر مع نهاية الشهر.وتشير التوقعات ان هذه الموجة سترفع درجات الحرارة بين 46 و48 مئوية في مناطق وسط وجنوب البلاد وبدرجة اقل في شمال العراق.وكذلك تشير خرائط الطقس إلى نزول كتلة هوائية معتدلة في طبقات الجو العليا ومع توفر رطوبة مدارية، متوقع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة وتتركز في غرب الأنبار ومناطق الشمال وبادية الجنوب، وفرصة واردة لتطور بعض السحب الرعدية الأيام القادمة خصوصاً غرب الأنبار والموصل وربما تشمل وأربيل وفرصة باقي المناطق الجنوبية الغربية ضعيفة نسبياًوتتميز الحالة الممطرة القادمة بعصف رعدي خفيف إلى متوسط خاصة المناطق الغربية والشمالية الغربية ، مع توقعات بحدوث عواصف رعدية شديدة.