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قطع جسر رئيسي وسط بغداد
محليات
2024-09-07 | 02:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,141 مشاهدة
السومرية نيوز – محلي
افاد مصدر مطلع، بقطع جسر الجادرية وسط
بغداد
.
وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان جسر الجادرية وسط
بغداد
قطع بشكل جزئي امام حركة السير منذ صباح اليوم".
وأضاف ان "ذلك جاء لأغراض الصيانة".
>>
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