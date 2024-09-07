قطع جسر رئيسي وسط بغداد

السومرية نيوز – محلي

افاد مصدر مطلع، بقطع جسر الجادرية وسط .

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان جسر الجادرية وسط قطع بشكل جزئي امام حركة السير منذ صباح اليوم".

وأضاف ان "ذلك جاء لأغراض الصيانة".