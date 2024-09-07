الحج والعمرة تبدأ إجراء القرعة الإلكترونية للحج لمواطني بغداد

السومرية نيوز – محليات



عزا رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي، اليوم السبت، اعتماد التقديم الإلكتروني للحج، لتسهيل عملية التقديم، فيما بدأت إجراءات الهيئة بالقرعة الإلكترونية للحج للعاصمة .

وقال المسعودي في مؤتمر صحفي بمناسبة بدء إجراء القرعة الإلكترونية للحج الخاصة بالعاصمة بغداد، وحضرتها السومرية، إن "الهيئة حددت نسبة المشمولين بالحج خلال القرعة الالكترونية للأعوام ٢٠٢٥_ ٢٠٢٦- ٢٠٢٧ بنسبة ٦٠ ٪؜ للأعمار من ٦٠ سنة واكثر، ونسبة ٣٠٪؜ من سنة ٣٠ الى ٦٠ ، ونسبة ١٠٪؜ من سن ١٢ الى ٣٠ عام ".وأوضح المسعودي، أن "الهيئة ملزمة بوضع آليات عادلة لشمول المواطنين بالحج ولذا عمدنا الى اعتماد التقديم الالكتروني المجاني لتسهيل عملية التقديم".وأضاف المسعودي، أن "هناك شروطا تفرض من قبل البلد المضيف منها الشرط الصحي، لذلك هناك لجنة صحية يخضع لها المشمولين بالقرعة واللجنة الصحية هي من تقرر اذا كان الحاج مصرح له بالسفر لأداء الفريضة".وتابع المسعودي، أن "الهيئة في تطور كبير واستطاعت ان تحتل المركز الاول بين بعثات الحج بين كافة البلدان العربية والاسلامية، وتمكنا من الحصول على جائزة لبيتم".وأكد المسعودي، أن "الهيئة قدمت دعما مالياً كبيراً لجعل الحاج العراقي أقل كلفة مع تقديم خدمات عالية الجودة"، لافتا الى ان "الهيئة تواصل جهود تسهيل العمرة خاصة بعد افتتاح منفذ عرعر، على أمل ان تكون هناك مشاريع مستقبلية تخدم الطريق البري الحيوي".