تفاصيل حول قطع جسر الجادرية

السومرية نيوز – محلي

كشف مصدر مطلع، عن تفاصيل جديدة حول قطع جسر الجادرية وسط .

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "قطع جسر الجادرية وسط بغداد، سيكون للسير المتجه الى منطقة السيدية"، مبينا ان "السير القادم من منطقة السيدية سيكون باتجاهين (ذهابا وإيابا)".

وأضاف ان "ذلك جاء لأغراض الصيانة"، مشيرا الى ان "القطع سيستمر لمدة 20 يوماً".