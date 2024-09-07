التربية تجري الاختبارات التنافسية للمتقدمين الى مدارس الموهوبين

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، انه "بفقرات (الذكاء والابداع والرياضيات والعلوم والذاكرة)، اجرت وزارة التربية اختباراتها للمتقدمين الى القبول في مدارس الموهوبين للصف الاول متوسط / العام الدراسي ٢٠٢٤_٢٠٢٥ برعاية وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري ومتابعة المشرف العام سعد احمد ذياب".وأشار البيان، الى "توجه (١٥٦) موهوب اليوم الى مقاعد الاختبار في (بغداد والانبار ونينوى والنجف الاشرف والبصرة وميسان وذي قار) بكل انسيابية وتنسيق بعد ان هيأت لهم الوزارة المستلزمات الضرورية للاختبار الذي يعد احد متطلبات القبول".