انطلاق مهرجان الأنبار الشعري الأول

شهدت محافظة الأنبار، انطلاق فعاليات مهرجان المحافظة الشعري الأول بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار.



وانطلق المهرجان الذي أقامه اتحاد الأدباء والكتاب في الأنبار، على قاعة قائممقامية قضاء الفلوجة بمشاركة 400 شخصية ثقافية وأدبية من كافة المحافظات.

وقال وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار الدكتور فاضل البدراني، إن "هذا المهرجان يمثل بادرة خير ودليلا على أن تعافت وبدأت بإظهار مواقفها الأدبية من خلال أعمال الشعراء الذين يوثقون التاريخ بقصائدهم".

ولفت البدراني الى أن "الشعر هو مرآة يعكس واقع المجتمع وهو صياغة لغوية تعبر عن إنسانيتنا ومنهجيتنا وأحلامنا"، متمنياً النجاح والتوفيق لهذا المهرجان.