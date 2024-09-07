اعتقال متهم يستغل الأرصفة العامة ويحولها لـ "كراجات" لجباية الأموال

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ضمن إطار القضاء على ظاهرة التجاوزات على الممتلكات العامة واستغلال المواطنين، نفذت مفارز الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفارز والاستخبارات وامانة واجب متابعة في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، حيث ألقي القبض على متهم باستغلال الارصفة العامة كراجات يتم من خلالها استغلال المواطنين وجباية أموال بصورة غير قانونية من المواطنين أصحاب المركبات".وأضافت، انه "تم احالة المتهمين اصوليا إلى الجهات المختصة".