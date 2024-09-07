بغداد.. حريق يلتهم بنايتين تجاريتين والدفاع المدني تتجه نحوه

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني توجهت لإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بنايتين تجاريتين ضمن منطقة حي اور ضمن العاصمة بغداد".وأضاف، أن "الحادث عبارة عن احتراق مولدة كهربائية كبيرة تابعة لبناية افران الجوهرة وامتدت الى اجزاء من البناية"، مشيرا الى ان "عمليات المكافحة مستمرة ولا توجد اي اصابات