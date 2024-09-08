اختناقات "لاتطاق" ومتاهات متفرعة.. خارطة شاملة بازدحامات شوارع وازقة بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتيجسر وساحة الطابقينتقاطع الدورة وشارع المصافيجسر الجادريةشارع المعتز من معارض البياع باتجاه ام الطبولسريع القادسية عند مجسر القادسيةشارع دمشق لغاية نفق العلاويشارع 14 تموز بين الزوراء ومجسر الشالجية السايدينمنطقة العلاوي وشارع النصر وشارع العلاوي وشارع 6 وشارع حيفا ازدحام بالكاملشارع يافا وجسر الجمهورية وجسر السنك ازدحامشارع الرشيد ازدحامازدحامات كثيفة ومتفرعة في الباب الشرقي بشارع الجمهورية السايدين الى الخلانيتتفرع الازدحامات من الخلاني باتجاه نفق التحرير وباتجاه ساحة الطيرانازدحام ساحة الطيران متصل بازدحام طويل في شارع النضال ويتفرع في ازقة البتاوينتتصل ازدحامات الطيران والنضال بازدحام مجسر قرطبة وشارع الوزاراتشوارع وازقة النهضة ازدحام بالكاملشارع فلسطين وشارع بور سعيد ازدحامسريع القناة امام نصب الشهيد ازدحام السايدينمحمد القاسم من وزارة المالية لغاية مجسر الربيعي ازدحامشارع موسى بن نصير ازدحامكرادة خارج بين ساحة الطابقين وساحة التحريات ازدحام بالكامل وكذلك طريق معسكر الرشيدشارع السعدون من تقاطع المسبح الى ساحة الفردوس ازدحام السايدينازقة وشوارع باب المعظم مزدحمة بالكامل