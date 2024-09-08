كتلة باردة "تتسلل" وسط موجة الحر لتمنح 5 محافظات امطارا رعدية محتملة الليلة

وبحسب خرائط طقس النموذج الكندي، فأنه من المتوقع ان تتأثر محافظة واجزاء من شمال وماحولها من مناطق بالاضافة الى بادية الاشرف والجزء الغربي من بادية الى حالة جوية ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة لتسرب هواء بارد في طبقات الجو العليا تزامناً مع توافر نسب محدودة من الرطوبة.وسيترتب على ذلك تأثر المدن والمناطق المذكورة بسحب ركامية رعدية مصحوبة بهطول زخات مطر متفرقة الى قطرات وذلك اثناء فترة التسخين الشمسي عند ساعات ظهيرة اليوم الاحد مع احتمالية ضئيلة الحدوث بان تمتد فرص الامطار لغرب مناطق عين التمر .وتشهد مناطق البلاد الأخرى، ظهور سحب مختلفة الارتفاع عابرة غير ممطرة، فيما من المتقوع ان تبلغ درجات الحرارة ذروة ارتفاعها ابتداء من اليوم الاحد وحتى الخميس لتصل الحرارة العظمى الى منتصف واواخر الاربعينيات في وسط وجنوب وغرب البلاد مع تحول اتجاه الرياح الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.