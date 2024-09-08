وزير العدل يصادق على تقرير العراق الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان

وزارة العدل ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الوزير خالد شواني "صادق على التقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل بعد اقراره في اجتماع اللجنة المختصة الذي ترأسه الوزير بمقر الوزارة".ويأتي هذا التقرير في إطار التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الانسان، حيث تم تثبيت جميع الملاحظات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع واحاله التقرير النهائي الى مجلس الوزراء لإقراره تمهيداً لعرضه على مجلس حقوق الانسان في جنيف، بحسب البيان.