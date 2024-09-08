في يوم مكافحة الأمية.. المجلس الأعلى: ضعوا هذه الحقائق نصب الأعين

وقال الشيخ حمودي في بيان، ان "بناء الدولة يبدأ بالتعليم، وصلاح المجتمع يبدأ ببناء الاسرة الصالحة المتعلمة، القادرة على تنشئة جيل واعي مسلح بالمعرفة والقيم الاصيلة.. وفي اليوم الدولي لمحو الامية (8 أيلول) يجب وضع هذه الحقائق نصب الأعين عند أي تخطيط لتنمية شاملة، ببلورة رؤية حكيمة لاستراتيجية وطنية لمكافحة الامية، وتفعيل دور المجتمع فيها، بنخبه الفكرية وهيئاته الحسينية ومنابره، ومؤسساته الثقافية والإعلامية".وأضاف: "إن مكافحة الامية تستدعي جهودا حكومية كبيرة، وبرلمانية في إيجاد تشريعات مساندة، وإعلامية تعبوية، وبرامج محفزة للاستقطاب، وخطط تربوية لمعالجة ظاهرة التسرب من المدارس التي بدأت تهدد برفع معدلات الامية".ودعا، "لمؤتمر وطني يضم الجهات الحكومية والقوى الوطنية السياسية والاكاديمية والمدنية والاعلامية لبلورة شراكة وطنية لمحو الامية، موازية للمشروع النهضوي التنموي للبلد، واعتبار معدلات محو الامية معيارا لقياس نجاح الحكومات المحلية".