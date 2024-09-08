حريق كبير يطال بساتين في كربلاء (فيديو)

أفاد مصدر محلي، الاثنين، باندلاع حريق في بساتين بمحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا كبيرا التهم بساتين في قضاء طويريج بناحية الرجيبة".



وأضاف المصدر أن "فرقا للدفاع المدني توجهت لاخماد الحريق"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.