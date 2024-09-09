موقف شامل بحركة المرور في شوارع بغداد الان

وجاءت ازدحامات اليوم الاثنين افضل نسبيا من الازدحامات المسجلة يوم امس الاحد وجاءت كالاتي:
سريع وجسر الدورة لغاية نزلة الجسر العنكبوتي
جسر الوليد او "جسر صدام" باتجاه البياع وكذلك اسفل الجسر على سريع الحلة باتجاه الدورة
طريق تقاطع دورة يوسفية مع شارع المصافي ازدحام طويل مع جسر الطابقين لغاية ساحة الطابقين
ساحة الطابقين من جميع الاتجاهات ازدحام
سريع القادسية من مخرج شارع المطار الى مجسر القادسية
كرادة داخل عند الجسر المعلق
شارع سدة العرصات وشارع السندباد
مجسر الأمانة
محمد القاسم مرور بطيء من مجسر الأمانة لغاية النهضة
محمد القاسم ازدحام من نفق النداء الى مجسر قرطبة
شارع مثنى الشيباني وشارع فلسطين امام نصب الشهيد ازدحام
شارع بور سعيد من سريع القناة الى مجسر قرطبة
شارع الوزارات والشارع تحت مجسر قرطبة لغاية نفق الباب الشرقي
ساحة الخلاني وباتجاه ساحة الطيران السايدين والشارع القادم من التحرير الى الخلاني
شارع الكيلاني وشارع الجمهورية وجسر السنك السايدين ازدحام
شارع الرشيد ازدحام بين جسر السنك وكراج الرصافي
شارع الجمهورية ازدحام السايدين بين ساحة الوثبة والشورجة
الشارع من بانزيخانة باب المعظم باتجاه الشورجة
شارع الوزيرية ومجسر باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع الشوارع المحيطة بمدينة الطب ووزارة الصحة
جسر باب المعظم وشارع حيفا ازدحام
شارع 14 تموز باتجاه العلاوي