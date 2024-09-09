موقف شامل بحركة المرور في شوارع بغداد الان

وجاءت ازدحامات اليوم الاثنين افضل نسبيا من الازدحامات المسجلة يوم امس الاحد وجاءت كالاتي:سريع وجسر الدورة لغاية نزلة الجسر العنكبوتيجسر الوليد او "جسر صدام" باتجاه البياع وكذلك اسفل الجسر على سريع الحلة باتجاه الدورةطريق تقاطع دورة يوسفية مع شارع المصافي ازدحام طويل مع جسر الطابقين لغاية ساحة الطابقينساحة الطابقين من جميع الاتجاهات ازدحامسريع القادسية من مخرج شارع المطار الى مجسر القادسيةكرادة داخل عند الجسر المعلقشارع سدة العرصات وشارع السندبادمجسر الأمانةمحمد القاسم مرور بطيء من مجسر الأمانة لغاية النهضةمحمد القاسم ازدحام من نفق النداء الى مجسر قرطبةشارع مثنى الشيباني وشارع فلسطين امام نصب الشهيد ازدحامشارع بور سعيد من سريع القناة الى مجسر قرطبةشارع الوزارات والشارع تحت مجسر قرطبة لغاية نفق الباب الشرقيساحة الخلاني وباتجاه ساحة الطيران السايدين والشارع القادم من التحرير الى الخلانيشارع الكيلاني وشارع الجمهورية وجسر السنك السايدين ازدحامشارع الرشيد ازدحام بين جسر السنك وكراج الرصافيشارع الجمهورية ازدحام السايدين بين ساحة الوثبة والشورجةالشارع من بانزيخانة باب المعظم باتجاه الشورجةشارع الوزيرية ومجسر باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع الشوارع المحيطة بمدينة الطب ووزارة الصحةجسر باب المعظم وشارع حيفا ازدحامشارع 14 تموز باتجاه العلاوي