السفير التونسي ومؤيد اللامي يؤكدان اهمية تعزيز الروابط الاعلامية بين العراق وتونس

جاء ذلك خلال زيارة السفير التونسي الى نقابة الصحفيين العراقيين ولقائه نقيب الصحفيين العراقيين واعضاء مجلس النقابة .وبحسب بيان للنقابة ورد لـ السومرية نيوز، عبر السفير التونسي عن سعادته واعجابه بالدور الفاعل والمهم الذي تنهض به نقابة الصحفيين العراقيين، سواء على الصعيد المحلي والعربي والدولي كونها تحظى بعلاقات متميزة ذات اثر كبير وبما ينعكس ايجابياً على واقع الاعلام العربي بشكل عام.من جانبه قدم نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي شكره وتقديره باسم الاسرة الصحفية العراقية للحكومة التونسية على قرارها المتمثل بإلغاء تأشيرة الدخول الى تونس للعراقيين، مؤكداً ان "هذا القرار محط تقدير واعتزاز الحكومة والشعب العراقي".كما قدم اللامي خلال اللقاء شرحاً عن طبيعة عمل النقابة ومؤسساتها في مجال العمل المهني والاعلامي معبراً عن شكره لسفير الجمهورية التونسية لزيارته الى مقر نقابة الصحفيين العراقيين.