التربية تعلن جدول الحصص لكلية بغداد ومدارس المتميزين

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزارة التربية/ المديرية العامة للمناهج تُعلن جدول الحصص الدراسية المعتمد لثانويات كلية ومدارس المتميزين في عموم العراق للعام الدراسي (2024-2025) لذا اقتضى التنويه والعمل بموجبه".داناه الجدول: