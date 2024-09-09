تحرير مختطفة والقبض على الخاطف في ذي قار

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال توفر معلومات استخبارية دقيقة بوجود فتاة من احدى المحافظات المجاورة مختطفة في ناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ، وبأشراف قائد شرطة اللواء مكي شناع الخيكاني تمكنت قوة من مكافحة اجرام بالاشتراك مع لواء 14 شرطة اتحادية من تحرير المختطفة والقبض على الخاطف في قضاء سوق الشيوخ (جنوب محافظة ذي قار)".وأضافت، انه "اتخذت الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه لإكمال التحقيق واحالته للمحاكم المختصة لينال جزاءه العادل".