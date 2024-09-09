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تحرير مختطفة والقبض على الخاطف في ذي قار

محليات

2024-09-09 | 11:08
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تحرير مختطفة والقبض على الخاطف في ذي قار
264 مشاهدة

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاثنين، تحرير مختطفة والقبض على خاطفها في قضاء سوق الشيوخ.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال توفر معلومات استخبارية دقيقة بوجود فتاة من احدى المحافظات المجاورة مختطفة في ناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ، وبأشراف قائد شرطة ذي قار اللواء مكي شناع الخيكاني تمكنت قوة من مكافحة اجرام ذي قار بالاشتراك مع لواء 14 شرطة اتحادية من تحرير المختطفة والقبض على الخاطف في قضاء سوق الشيوخ (جنوب محافظة ذي قار)".

وأضافت، انه "اتخذت الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه لإكمال التحقيق واحالته للمحاكم المختصة لينال جزاءه العادل".
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