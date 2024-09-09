"تم تذليل العقبات".. الرواتب في طريقها للتوزيع

السومرية نيوز – محلي

اعلنت حكومة اقليم كردستان اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع رواتب موظفي الاقليم.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشاوا هوراماني في بيان تابعته السومرية نيوز؛ إن "المجلس الوزاري الاقتصادي في العراق وإقليم كردستان توصلا إلى اتفاق بشأن مسألة الرواتب وتم حل كافة العقبات والمشاكل".

وأضاف أن "الاتفاق ينص على أن تقوم الحكومة الاتحادية بإرسال الرواتب الشهرية لحكومة إقليم كردستان، في المقابل، ستقوم حكومة الاقليم بحل المشاكل الفنية للرواتب مع نهاية العام الجاري".