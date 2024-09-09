بغداد.. فرق الدفاع المدني تخمد حريقا داخل معسكر

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بإخماد حريق داخل معسكر شمالي .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تخمد حادث حريق اندلع داخل جملون متخذ مكتب لآمر قاطع داخل معسكر التاجي".

وأضاف المصدر أن "سبب الحريق نتيجة تماس كهربائي عطب جهاز السبلت"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.