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اختلاف بخارطة الازدحامات المعتادة.. الموقف المروري الشامل في بغداد الان
محليات
2024-09-10 | 01:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
909 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
تنشر السومرية نيوز، خارطة شاملة بازدحامات
بغداد
صباح اليوم الثلاثاء 10 أيلول 2024، حيث جاءت خارطة الازدحامات مختلفة عن المعتاد فغابت عن مناطق كثيرة الازدحامات عادة وظهرت بشوارع جديدة أخرى.
وبشكل عام فأن الازدحامات المسجلة في
بغداد
اليوم اقل وطأة من المعتاد ومقارنة باليومين الماضيين، وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:
السريع الجنوبي وسريع الدورة عند جسر الوليد
جسر وساحة الطابقين
جسر الجادرية مرور بطيء وازدحام بتقاطع جامعة
بغداد
سريع الشعلة من شارع المطار الى سريع أبو غريب وهو ازدحام غير معتاد
جسر سريع أبو غريب (غير معتاد)
شارع 14 رمضان بين مستشفى الطفل وجسر 14 رمضان السايدين بين ازدحام ومرور بطيء (غير معتاد)
شارع 14 تموز
شارع النصر من نفق العلاوي الى تقاطع الملك فيصل ووزارة الاعمار
شارع حيفا مرور بطيء السايدين
شارع دمشق من نفق العلاوي الى معرض
بغداد
تقاطع شارع الصالحية وحيفا
جسر الجمهورية مرور بطيء
شارع الكيلاني وجسر السنك ازدحام
ساحة الطيران ولغاية ساحة التحرير
الشارع الموازي لمجسر قرطبة باتجاه نفق التحرير
شارع بور سعيد من جسر الحبيبية الى مجسر قرطبة
مجسر الأمانة ومجسر الربيعي
محمد القاسم من الجسر العنكبوتي الى مجسر قرطبة مرور بطيء
شارع صفي الدين الحلي وشارع المشاتل وباب المعظم ازدحام اخف من المعتاد
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