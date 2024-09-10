اختلاف بخارطة الازدحامات المعتادة.. الموقف المروري الشامل في بغداد الان

وبشكل عام فأن الازدحامات المسجلة في اليوم اقل وطأة من المعتاد ومقارنة باليومين الماضيين، وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:السريع الجنوبي وسريع الدورة عند جسر الوليدجسر وساحة الطابقينجسر الجادرية مرور بطيء وازدحام بتقاطع جامعةسريع الشعلة من شارع المطار الى سريع أبو غريب وهو ازدحام غير معتادجسر سريع أبو غريب (غير معتاد)شارع 14 رمضان بين مستشفى الطفل وجسر 14 رمضان السايدين بين ازدحام ومرور بطيء (غير معتاد)شارع 14 تموزشارع النصر من نفق العلاوي الى تقاطع الملك فيصل ووزارة الاعمارشارع حيفا مرور بطيء السايدينشارع دمشق من نفق العلاوي الى معرضتقاطع شارع الصالحية وحيفاجسر الجمهورية مرور بطيءشارع الكيلاني وجسر السنك ازدحامساحة الطيران ولغاية ساحة التحريرالشارع الموازي لمجسر قرطبة باتجاه نفق التحريرشارع بور سعيد من جسر الحبيبية الى مجسر قرطبةمجسر الأمانة ومجسر الربيعيمحمد القاسم من الجسر العنكبوتي الى مجسر قرطبة مرور بطيءشارع صفي الدين الحلي وشارع المشاتل وباب المعظم ازدحام اخف من المعتاد