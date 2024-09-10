حرارة العراق.. جنوبا تلامس الـ50 مئوية وشمالا تودع الاربعينية

السومرية نيوز – محلي

توقعت هيئة الأنواء الجوية، درجات الحرارة في البلاد ليوم غد الأربعاء.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "اعلى درجات حرارة ستسجل يوم غد الأربعاء في محافظة وتصل الى 49 مئوية، فيما ستسجل محافظات والمثنى والبصرة وواسط حرارة تصل الى 48 مئوية".

وأضافت ان "بغداد ستسجل حرارة 47 مئوية يوم غد، فيما ستسجل اقل حرارة بين المحافظات بـ38 مئوية والسليمانية بـ39 مئوية".