كربلاء تختار رؤساء قائمقامية أقضيتها

وقال نائب رئيس مجلس المحافظة محفوظ التميمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "جدول أعمال جلسة اليوم تضمن الفقرة الأولى التصويت على اختيار رؤساء الوحدات الإدارية، حيث صوت مجلس المحافظة على اختيار عدنان محمد طاهر قائمقام قضاء المركز، وصوت على اختيار مقداد وهب سطاي قائمقام قضاء عين التمر".وأضاف التميمي، أن "المجلس صوت أيضا على اختيار صادق كاظم حسين قائمقام قضاء الهندية، وصوت على اختيار محمد جاسم محمد الطيار قائمقام قضاء الحر، كما اختار احمد جواد حسن عيسى قائمقام قضاء الجدول الغربي، وحيدر جواد فرحان عرسان قائمقام قضاء الحسينية".وتابع التميمي، أن "المجلس صوت ايضا على اختيار فارس جابر ذياب مديراً لناحية الخيرات".