التربية تسمح بانتقال طلبة المدارس الأكاديمية إلى المهنية

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تقرر السماح لطلبة الصف الخامس والسادس للفرعين ( الأدبي والعلمي) الانتقال من المدارس الأكاديمية الى المدارس المهنية للعام الدراسي 2024 - 2025 على وفق ضوابط وتعليمات حددتها المديرية العامة للتعليم المهني والتي نصت على قبول الطالب الراسب (سنة) واحدة في نفس الصف الدوام سنة ثانية في المدارس المهنية الصباحية على ان يكون من المواليد المسموح بها للدوام مع اقرانه بالمرحلة الدراسية الصباحية، فيما يقبل الطالب الراسب سنتين متتاليتين في الدراسة الأكاديمية الدوام بالدراسة المسائية المهنية ولا يسمح للاناث لعدم وجود مدارس مسائية مخصصة لهن".وأضاف البيان، "كما يحق لطلبة الفرع العلمي من كلا الجنسين التقديم الى الفرع الصناعي وفرع الحاسوب وتقنية المعلومات باستثناء اختصاص الاجهزة الطبية وتكرير النفط ومعالجة الغاز، أما طلبة الخامس والسادس الادبي من الذكور فيسمح لهم التقديم للفرع التجاري إضافة الى السماح للاناث التقديم على نفس الفرع وفرع الفنون التطبيقية للفرع الأدبي".