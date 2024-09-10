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مخبأ بمصنع للانابيب البلاستيكية.. ضبط "مخزن أدوية" غير مجاز واعتقال صاحبه ببغداد

محليات

2024-09-10 | 12:02
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مخبأ بمصنع للانابيب البلاستيكية.. ضبط &quot;مخزن أدوية&quot; غير مجاز واعتقال صاحبه ببغداد
551 مشاهدة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، ضبط "مخزن للأدوية" غير مجاز مخبأ بمصنع للأنابيب البلاستيكية واعتقال صاحبه جنوبي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استكمالاً للعمليات التي تجريها قطعاتنا الامنية ومن خلال واجبات البحث والتفتيش للشركات والمعامل وغلق غير المجاز منها، تمكنت قوة من فرقة المشاة السابعة عشر بالاشتراك مع مفارز من (مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، مركز شرطة المصطفى)، بإسناد جهد استخباري، من غلق مخزن للأدوية" غير مجاز مخبأ داخل مصنع للأنابيب البلاستيكية يحتوي على كميات كبيرة من الادوية".

وأضافت، ان "تم اعتقال صاحبه الذي يمارس المهنة بدون اجازة وموافقات اصولية في منطقة "عويريج" جنوبي العاصمة"، مشيرة الى انه "تم مصادرة المواد وتسليم المتهم الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".
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بغداد

مخزن ادوية

غير مجاز

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