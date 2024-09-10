بالصور من سامراء.. مجلس عزاء بذكرى استشهاد الإمام العسكري 

شهدت مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، إقامة مجلس عزاء بذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (ع).

وأقام موكب شهيد الجمعة الحسيني مجلس العزاء في العتبة العسكرية المقدسة تزامناً مع ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري (ع). الصور أدناه من العتبة العسكرية..