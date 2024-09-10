مصرع ضابط وجندي بحادث سير في البصرة

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمصرع ضابط وجندي بحادث سير في محافظة .​

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث تصادم بين تريلة وسيارة نوع جيلي قرب احدى محطات تعبئة الوقود على طريق سفوان ام قصر".

وأضاف المصدر أن "الحادث أسفر عن مصرع ضابط برتبة ملازم وجندي في القوات الخاصة وإصابة سائق بجروح".