الخميس.. صلاح الدين تعطل الدوام في ثلاثة أقضية

قررت محافظة صلاح الدين، تعطيل الدوام يوم غد الخميس في ثلاثة أقضية.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ صلاح الدين بدر الفحل في بيان، إن الأخير "وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 12 -أيلول -2024 في أقضية (الدجيل- بلد - سامراء ) بمناسبة ذكرى إستشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وذلك بهدف التيسير والتسهيل على المواطنين للمشاركة في الفعاليات والمراسم الخاصة بها".

واستثنى القرار من العطلة "الطلبة المشمولين بأداء الامتحانات الوزارية الدور الثاني".