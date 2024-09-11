بينها تخص الدوام الثلاثي وموظفي الخدمة.. قرارات "عاجلة" من التربية (وثائق)

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها قررت إلزام المديريات العامة للتربية كافة بالتعاون مع فريق مدرستي أجمل وإتاحة الفرصة لإنجاز المهام المكلفين بها وإعادة النظر بتنظيم الدوام الثلاثي والثنائي داخل المؤسسات التربوية وتوزيع موظفي الخدمة على المدارس بتسوية عادلة وأحقية حسب حاجة المدرسة واعداد الطلبة عبر تشكيل لجان مختصة في المديريات.الوثائق ادناه: