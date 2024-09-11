تفاصيل جديدة عن شبكة الابتزاز الإلكتروني في ذي قار

– محلي

أفادت مصادر أمنية عراقية، بأن جهاز الأمن اعتقل عضواً في محافظة ذي قار، على خلفية عمليات ابتزاز إلكتروني، في حادثة هي الأولى بالنسبة للتهم التي تطال أعضاء مجالس المحافظات.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فأن "قضية الابتزاز جاءت بعد أسابيع قليلة من تفجر قضية التنصت التي يتورط مسؤولون في رئاسة الوزراء".

وأكد تلفزيون المحلي خبر إلقاء على عضو المجلس عمار الركابي، وذكر أنه "تم في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، في مدينة الرفاعي، استناداً إلى شكوى مقدمة من محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي".

وترجح مصادر مطلعة للصحيفة أن " وراء قضية الاعتقال دوافع وخلافات تتعلق بالصراع على منصب المحافظ".

وتضيف المصادر، أن "المعلومات تشير إلى شبكة مقربة من الركابي قامت بابتزاز المحافظ بتسريب (محادثات وصور خاصة) بهدف إرغامه على ترك المنصب".

وتحدثت المصادر عن "هروب أعضاء حماية الركابي إلى جهة مجهولة بعد إلقاء في مؤشر على احتمال تورط في قضية الابتزاز الإلكتروني".

وتهيمن قوى الإطار التنسيقي على مقاعد محافظة ذي قار، حيث تقاسمت القوى المناصب التنفيذية والرقابية في معظم محافظات الوسط والجنوب، وذهب منصب المحافظ في ذي قار إلى تيار الحكمة، فيما حصل ائتلاف القانون على منصب المحافظة.

ورغم النصوص الدستورية والقانونية التي تشرع عمل مجالس المحافظات وانتخاباتها، فإنها غالباً ما تواجه انتقادات شعبية لاذعة، بالنظر لحالة التقاسم والتحاصص الحزبي الذي يشوب عملها إلى جانب الاتهامات الواسعة بالفساد وسوء الإدارة.

وقد اضطر النواب عام 2019، إلى تجميد عملها تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية في ذلك الوقت المطالبة بإلغاء المجالس.