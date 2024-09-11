هيئة الحج والعمرة تعلن نقل الزائرين من سامراء لكافة المحافظات مجاناً

وقال الهيئة في حديث خاص لـ السومرية نيوز، ان "الهيئة العليا للحج استنفرت كوادرها لنقل الزائرين من مجاناً".وأضاف، ان "الهيئة تشرف على اسطول نقل مجاني للزائرين من مدينة الى المحافظات كافة، وأيضا النقل داخل المدينة".يذكر ان يوم غداً هو ذكرى مناسبة استشهاد الامام الحادي عشر من ال رسول الله (ص)، الامام الحسن العسكري 8 ربيع الأول.