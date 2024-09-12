التربية تقرر تأجيل امتحان الفرنسي للمتوسطة والاعدادية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "نظرا لوجود عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف يوم الاحد الموافق 15 / 9 قررت التربية اداء امتحان مادة اللغة الفرنسية للدراستين المتوسطة والإعدادية يوم الاثنين المصادف 16/ 9 / 2024".

أدناه نص القرار: