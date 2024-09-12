لمحبي الشتاء.. العراق يحتضن اول موجة مطرية بهذا الموعد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " طقس ليوم غد الجمعة سيكون صحواً، درجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية، تنشط الرياح نهاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد الغبار، مدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم".وأضافت، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم ويكون غائم جزئي في مع تساقط زخات مطر متفرقة، درجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة ومقاربة في المنطقتين الشمالية والوسطى، تنشط الرياح نهاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد الغبار، مدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم".وبينت الهيئة، أن " الاحد سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ويكون غائم جزئي في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة على العموم مقاربة، مدى الرؤية (6-8) كم".وتابعت أن "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، مدى الرؤية (6-8) كم".