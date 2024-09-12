زيارة الرئيس الايراني والتحقيق بتسجيلات منسوبة لحنون وتقصير بلدية المنصور بنشرة السومرية

*في ثاني ايام زيارته.. الرئيس الايراني يبحث في تعزيز التعاون الامني، ويتوجه الى*تتضمن تلقي رشى.. القضاء يحقق بتسجيلات صوتية منسوبة لرئيس النزاهة.. والاخير يثني على الاجراء*بلدية في مرمى الانتقادات.. اهالي الاسكان يتهمونها بالتقصير.. ويشكون نقصا حادا في الخدمات*تتابعون .. آفة المخدرات.. تجارة رائجة تفتك بالمجتمع.. ودعوات لتنفيذ حملات توعية وتثقيف لمحاربتها*دوليا.. الاحتلال الصهيوني يرتكب مجزرة جديدة في النصيرات.. ويلحق دمارا واسعا بمخيم نور شمس في