3.5 مليون زائر دخلوا سامراء بذكرى استشهاد الإمام العسكري

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (ع) في سامراء، كاشفة عن وصول 3.5 مليون زائر الى المدينة.​

وقال المتحدث باسم العميد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الخطة الامنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري نجحت ولم تسجل اية خروقات امنية ولا حوادث مرورية ولا حرائق".

وأضاف "كانت خطة جيدة جدا بانسيابية عالية وكانت خطة امنية وليست خطة عسكرية لا قطوعات وتعتمد على الاستخبارات".

وكشف المتحدث باسم الداخلية عن "دخول ثلاثة ملايين ونصف المليون زائر من داخل وخارج الى المدينة خلال الزيارة".

وشهدت الأيام الماضية، قدوم الزوار من مختلف المدن الى مدينة لإحياء ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري (ع) توافق الخميس.