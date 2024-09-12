اعتقال "كحيلة الكربلائية" بتهمة المحتوى الهابط

أفاد أمني في كربلاء، مساء الخميس، باعتقال التيكتوكر الملقبة بـ"كحيلة الكربلائية" بتهمة المحتوى الهابط.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بعد مناشدة أهالي لمدير جهاز الامن في كربلاء، الجهاز يلقي على الملقبة (كحيلة الكربلائية) بعد أخذ الموافقات القانونية بسبب محتواها الهابط عبر بثها على التواصل الاجتماعي".

وتنفذ الأجهزة الأمنية منذ أشهر عدة، حملة ضد ما وصفته بـ"المحتوى الهابط" من خلال توقيف، وفق مذكرات قبض قضائية، شخصيات اشتهرت بنشر مقاطع فيديو على قيل إنها "مسيئة".