درجات ثلاثينية لأول مرة منذ أشهر.. والأمطار تحصي المناطق التي ستضربها بعد اسبوع

وتشير خرائط الطقس الى انخفاض كبير في درجات الحرارة حيث ولأول مرة منذ أشهر، تسجل اغلب المدن خصوصا شمال وغرب ووسط درجات حرارة ثلاثينية يرافقها هبوب رياح شمالية غربية تحمل معها نسمات الخريف وخصوصا ساعات الفجر.و من المتوقع ان تسجل مدن الغرب والشمال حرارة بين 30°-36°مئوية اما مدن الوسط متوقع ان تسجل حرارة بين 37°-39°مئوية منتصف الاسبوع القادم.اما مدن الجنوب يطالها الانخفاض لتسجل وكافة المدن حرارة بين 41-°42° ، قبل ان يتراجع تأثير المرتفع المداري مع بداية الاعتدال الخريفي في الثلث من وتوالي انخفاض درجات الحرارة .وبينما بدأ الانخفاض الاول الجمعة، من المتوقع ان يكون هناك انخفاض اخر نهاية الاسبوع المقبل مع متابعة لحالة جوية ممطرة قد تؤثر على المنطقتين الوسطى والشمالية.ويتوقع النموذج امطارا متوسطة إلى غزيرة في شمال وخصوصا وشمال يوم 20 أيلول الجاري.