تعديلات على قوانين تخص موظفي الدولة

– محلي

كشفت المالية، الجمعة، عن تعديلات تجريها الوزارة تخص موظفي الدولة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الدائرة القانونية تعمل على إجراء التعديلات على عدد من القوانين بما يخدم الموظفين".

وأضافت ان "من بين التعديلات إنجاز إعداد تعديل تعليمات رقم 23 لسنة 1979 الخاصة بالتنسيب".