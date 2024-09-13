هل بدأت درجات الحرارة بالانخفاض؟.. 5 محافظات تدخل الموجة الثلاثينية

السومرية نيوز- محلي



توقعت هيئة الانواء الجوية، الجمعة، درجات الحرارة ليوم غد السبت.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "محافظتي والسليمانية ستسجل يوم غد حرارة تبلغ 37 مئوية فيما ستسجل محافظات وكركوك والانبار حرارة 39 مئوية"، مشيرة الى ان "بغداد ستسجل حرارة 40 مئوية".

وأضافت ان "محافظة ستسجل يوم غد حرارة 45 مئوية وميسان وذي قار 44 درجة مئوية".