وقال "صالح العراقي" المقرب من السيد في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، "على الأخ المجاهد تحسين الحميداوي طرد كل المنتمين للمليشيا الوقحة: (أزهريون) من تشكيلات سرايا السلام".وأضاف، "على التيار الشيعي مقاطعتهم وتبليغ الأمنية عنهم وعن أفعالهم المشينة التي تزعزع أمن الوطن".