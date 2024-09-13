أطفال العراق رابعا عربيا من حيث الأكثر رفاهية

– محلي

كشفت نتائج استطلاع رأي جديد، عن ترتيب الدول العربية يتمتع أطفالها بـ"الرفاهية"، والتي يندرج تحتها حياة تتسم بالاحترام والكرامة، وفرصة التعلم والنمو، وهي كلها عوامل تتنبأ بمستقبل أفضل وواعد للأجيال القادمة.

دول في الصدارة

أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "غالوب" الأمريكية للأبحاث، الخميس، أن دول الخليج تحتل مرتبة في معاملة الأطفال بكرامة وفرص النمو.

وعندما يتعلق الأمر بالاعتقاد بأن الأطفال في بلادهم يعاملون باحترام وكرامة، وهو ما تعهّد جميع زعماء العالم تقريبا بضمان توفيره، باعتبارهم موقعين على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، فإن 3 من البلدان الخمسة الأولى، حيث من المرجح أن يؤمن مواطنيها بهذا المبدأ، هي دول الخليج.

وفي العام الماضي 2023، أجمع سكان المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، تقريبا، أن الأطفال في بلادهم يعاملون باحترام وكرامة.

ترتيب الدول العربية يعتقد أن أطفالها يعملون باحترام وكرامة

تحتل الكويت المراكز الخمسة الأولى بالقائمة، في حين تخطّت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية المراكز العشرة الأولى بفارق ضئيل.

ويأتي فقط، حيث أن نصف سكانه تقريبا أصغر من 15 عاما، من بين أسوأ الدول في العالم من حيث معاملة الأطفال باحترام وحصولهم على الفرصة للتعلم والنمو، وفقا لاستطلاع "غالوب"، وبعد عقود من الصراع ونقص الاستثمار، لا يزال ملايين الأطفال في ــ وخاصة الفتيات ــ خارج المدرسة.

1- السعودية 97%

2- الكويت 96%

3- الإمارات العربية المتحدة 93%

4- 35%

الدول العربية يعتقد أنها تحظى بفرص التعلم والنمو

1- الكويت 95%

2- 37%

3- تونس 34%

4- 28%

5- 27%