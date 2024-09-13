مباحثات الرئيس الإيراني وحديث الشابندر وزيارة الامام العسكري (ع) بنشرة السومرية

*خلال المباحثات الرسمية.. ايران تقدم مقترحا لتسوية الديون باستخدام عملة مشتركة.. والعراق يواجه المقترح برفض قاطع*الشابندر ينتقد طريقة تعامل مع ملفات الفساد.. ويصف النظام السياسي بالمفلس لاعتماده على الفضائح* الاستعانة بمنظومة كورية لتعزيز الدفاعات الجوية .. والاطاحة بقيادات بارزة لداعش بعملية وثبة الاسود* بمشاركة ثلاثة ملايين ونصف المليون زائر.. الاعلان عن نجاح الخطة الخاصة بذكرى استشهاد الامام العسكري في