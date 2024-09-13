البصرة.. حريق يلتهم مخرناً تجارياً والدفاع المدني تحاول السيطرة (فيديو)

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً كبيراً اندلع في أحد مخازن الأجهزة المنزلية بمنطقة الداكير في العشار وسط البصرة".وبين أن "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة إلى ألسنة النيران ومنع انتقالها إلى المخازن المجاورة"، مشيرا الى "سقوط أحد الاطفاء بسبب الدخان".